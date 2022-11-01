أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: الاستثماري زاد 300 جنيه مرة واحدة

انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: الاستثماري زاد 300 جنيه مرة واحدةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18371 جنيهًا، بزيادة 300 جنيه. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18765 جنيهًا، بزيادة 188 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1551 جنيهًا، بزيادة 29 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن