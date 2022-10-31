انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022: البلطي وقع من فوق تحت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 31 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.
أسعار الأسماك اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022:
1- تراجع سعر كيلو السمك البلطي ما بين 32 و36 جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات ليتراوح بين 64 جنيها و100جنيه
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 215 جنيها بزيادة 10 جينهات.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 88 جنيهًا، تراجع 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 140 جنيها، بتراجع 15 جنيه.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 64 و 86جنيهًا بتراجع 6 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.