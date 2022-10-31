انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022: الحديد والأسمنت بقوا أصحاب الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 23 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18072 جنيهًا، بزيادة 39 جنيها 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18577 جنيهًا، بزيادة 128 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1522 جنيهًا، بزيادة 39 جنيها 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن