انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022: البلطي زاد النهاردة والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي 30 إلى 37 جنيها، بزيادة جنيه. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100جنيه، بزيادة 4 جنيهات . 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 210 جنيها بتراجع 10 جينهات. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 140 جنيها، بتراجع 15 جنيه. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 64 و 90 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الخالي.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 30 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.