انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022: زيادة أكتر من 15 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 29 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.
أسعار الأسماك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي 30 إلى 36 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100جنيه، بزيادة 8 جنيهات
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 210 جنيها بتراجع 10 جينهات.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 82 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بزيادة 15 جنيه.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 64 و 84 جنيهًا بزيادة 24 جنيهًا
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الخالي.