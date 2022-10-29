انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 أكتوبر 2022: حديد عز كهرب السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 23 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18062 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17.670 جنيه 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1485 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن