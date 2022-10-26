انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: البلطي زاد 2 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي و39 جنيها بارتفاع جنيهين. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 92 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها بزيادة 20 جنيها. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها. 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي و145 جنيها. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 58 جنيها بزيادة 4 جنيهات وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.