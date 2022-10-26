انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: حديد عز بردان النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.70جنيه