انت الان تتابع خبv أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 : الأصفر اتجنن تاني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأثنين، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1128 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 750 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 967جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1128 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1289 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8944 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1664 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه