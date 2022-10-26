انت الان تتابع خبv أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 : الأصفر اتجنن تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأثنين، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1128 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: