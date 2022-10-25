انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: البتلو عاملة قلق في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأثنين ، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 180-200 جنيه للكيلو 2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي من 155 -195 جنيه للكيلو. 3- سعر كيلو اللحمة الجملي 110-130 جنيهًا للكيلو 4- سعر كيلو اللحمة الضأن 180-195 جنيها. 5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 145-185 جنيهًا للكيلو 6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة من180-195 جنيهًا للكيلو 7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 160-180 جنيهًا للكيلو 8- سعر كيلو الكبدة 150-180 جنيهًا للكيلو