انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022: البلطي مستحملش زعل الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 24 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأحد.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي و39 جنيها بتراجع جنيه 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيها، بزيادة 5 جنيهات 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيها، بارتفاع 20 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها. . 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي و145 جنيها. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 62 جنيها وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.