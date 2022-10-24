انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022: حديد عز بقي كبير السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره إلي 19.70جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18093 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18554 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18236 جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1509 جنيهات، بتراجع 11 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن