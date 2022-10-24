انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 : الأصفر جاب 4 درجات زيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس السبت، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1114 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: