انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: البوري بقي بتراب الفلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 23 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي و39 جنيها بزيادة جنيهين 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 95 جنيها، بانخفاض 9 جنيهات 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها، بارتفاع 15 جنيه 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها. . 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي و145 جنيها، بانخفاض 9 جنيهات. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 62 جنيها وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.