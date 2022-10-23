أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 : الفراج مش ناوية على خير النهادرةأسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 : الفراج مش ناوية على خير النهادرة

انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 : الفراج مش ناوية على خير النهادرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية