كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تحفز التحول الرقمي والشمول المالي؟

لم يعد التحول الرقمي في قطاع التمويل ترقية تكنولوجية بل أصبحت استراتيجية أعمال أساسية، لقد تطورت الأعمال المصرفية والتمويل من العمليات المثقلة بالأعمال الورقية إلى تطبيقات الهاتف المحمول مما أدى إلى إحداث تأثير إيجابي على كل من الإيرادات وتجربة العملاء، أحدثت الاتجاهات الرقمية أيضًا تغييرًا جذريًا في مشهد الخدمات المالية مما دفع المؤسسات إلى تحويل العمليات وتوفير قوة دفع جديدة للخدمات الرقمية السلسة.

إلى جانب اتجاهات الصناعة يتوقع العملاء الأفضل في استخدامها من حيث البساطة والاختيار والخدمة الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حوالي 22% من العملاء يفضلون الخدمات المصرفية الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول ويستخدمونها بشكل متكرر لجميع احتياجاتهم المصرفية، وبالفعل بدأ المديرون الماليون يدركون أن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون بمثابة تأثيره عابر بل إنه حاجة فريدة لكل مؤسسة.

شهدت السنوات الماضية ظهور ونمو قطاع التكنولوجيا المالية مع تعطيل التكنولوجيا المالية للنهج التقليدي للخدمات المالية، الفينتك "Fintech" هو اختصار لـ "التكنولوجيا المالية" ويستخدم لوصف الخدمات المالية المقدمة باستخدام التكنولوجيا، وينطبق على مجموعة واسعة من الأنشطة المالية التي تشمل المدفوعات والمدخرات والتأمين والاستثمارات والتجارة عبر الإنترنت والتداول وما إلى ذلك.

العوامل الرئيسية التي تحرك التكنولوجيا المالية هي التقدم التكنولوجي وسلوك المستهلك والظروف التنظيمية، على سبيل المثال: تقدم عدد من البنوك المركزية سياسة غير نقدية لتقليل كمية النقد المادي المتداول وتشجيع استخدام منصات الدفع الإلكترونية، أدى ذلك إلى زيادة عدد شركات Fintech التي تقدم حلول الدفع، للبقاء على صلة وتنافسية دخلت العديد من البنوك في شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية هذه ودمجت خدمات التكنولوجيا المالية في حزمة تقديم الخدمات الخاصة بهم.

من العوامل التي أثرت مؤخرًا على صناعة التكنولوجيا المالية جائحة كوفيد 19، فمع انتشار فيروس كورونا وبقاء الناس في منازلهم كان هناك زيادة في تعرض المستهلكين للخدمات الرقمية مما أثر بشكل كبير على سلوك المستهلك، وبينما أُجبر العالم على العيش بأقل قدر من الاتصال الجسدي جعلت التكنولوجيا المالية الوصول إلى الخدمات المالية أمرًا مريحًا وسريعًا ومبسطًا للمستهلكين، كما أدى تسارع الرقمنة نتيجة للوباء إلى خلق بيئة مواتية لازدهار التكنولوجيا المالية.

ما أظهرته الدراسات حتى الآن هو أن التكنولوجيا المالية تنمو بسرعة وهي موجودة لتبقى، ومع ذلك، هناك بعض الأسئلة ذات الصلة التي يتعين النظر فيها، ماذا تعني هذه التقنيات حقًا للشركات والمستهلكين؟ وكيف ستساعد في دفع الشمول المالي؟ وما هي بعض التحديات والفرص للنمو؟، فيما يلي سنوضح بعضًا من اجابة تلك الأسئلة:

ما هو التحول الرقمي في القطاع المالي؟

التحول الرقمي في التمويل هو إعادة تنظيم وإعادة تشكيل وظيفة المالية والمحاسبة باستخدام التكنولوجيا لإعادة إنشاء أنظمة وعمليات تشغيل فعالة تسهل عملية الاستثمار اونلاين دون استبدال الأنظمة التقليدية، في حين أن التحول المالي بقيادة رقمية أمر ضروري للمؤسسات إلا أن العديد من المؤسسات المالية لا تزال في خضم التغيير بسبب التحديات المختلفة.

التكنولوجيا المالية تدفع إلي الشمول المالي

على الصعيد العالمي، كانت الحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تقود مبدأ الشمول المالي الذي يهدف إلى إيصال الخدمات المالية إلى السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات، في حين أن الشمول المالي يعتبر ضروريًا للحد من الفقر وتسريع النمو الاقتصادي، فمن المقدر أن حوالي 1.7 مليار بالغ على مستوى العالم ليس لديهم حسابات مصرفية ويمكن أن يكون ذلك نتيجة لعدة عوامل تتراوح بين انخفاض المعرفة المالية وعدم القدرة على الوصول وعدم القدرة على تحمل التكاليف.

لهذا يجب على المؤسسات المالية والحكومات أن تسعي لتحقيق عملية إدراج سياسة غير نقدية تهدف إلى تثبيط استخدام النقد المادي للمعاملات، توفر هذه السياسة بيئة مواتية لنمو شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات ممكّنة للهاتف المحمول، كما تعزز من الوصول المتكافئ واستخدام المنتجات المالية للسكان غير المخدومين وغير المستحقين.

إحدى الحقائق التي تم الكشف عنها في السنوات القليلة الماضية هي أن التكنولوجيا والرقمنة هي أداة رئيسية لتحفيز الشمول المالي، خاصة مع ارتفاع معدل انتشار الهواتف المحمولة في الدول بما في ذلك الأماكن الريفية.

تركز معظم المناقشات حول التكنولوجيا المالية على كيف يمكن للدفع عبر الهاتف المحمول أن يساعد في دفع الشمول المالي، ومع ذلك، في حين أن قطاع المدفوعات هو أكبر قطاع التكنولوجيا المالية وأكثرها تطورًا فإن Fintech يغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية بدءًا من المدفوعات إلى الاستثمارات والقروض والتأمين والمدخرات، تلعب كل هذه القطاعات الفرعية دورًا رئيسيًا في تحفيز الإدماج، بعض متطلبات الشمول المالي هي الوصول السريع والسهل والتبسيط والقدرة على تحمل التكاليف، ويعتبر النهج الرقمي للإقراض يلبي هذه المتطلبات.

تحديات التحول الرقمي

في حين أن قطاع التكنولوجيا المالية جديد نسبيًا ولا يزال في طور التطور، إلا أن هناك تحديات يجب معالجتها لتمكين الدمج الكامل لخدمات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وتعظيم الفوائد للمستهلكين.

1 .الأنظمة القديمة: يتطلب التحول من الإرث القديم إلى البنية التحتية التكنولوجية الجديدة والخبرة الرقمية استثمارات ضخمة وتكاليف انتقال.

2 .الأمان والامتثال: على عكس شركات التكنولوجيا المالية والجهات المالية الجديدة الأخرى، تخضع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لمخاطر أمنية عالية بسبب البيانات الشخصية الضخمة وسجلات المعاملات مما يجعل من الصعب تنفيذ التغييرات مع تلبية متطلبات الامتثال.

3 .توقعات العملاء بشأن تجربة المستخدم (UX): الغرض من التحول الرقمي هو تزويد العملاء بكفاءة محسنة وتجربة مستخدم متسقة عبر الأنظمة الأساسية، تجد البنوك والمؤسسات التقليدية صعوبة في تحقيق ذلك لأنها تتطلب بحثًا مكثفًا ووقتًا واستراتيجية وتسويقًا لتقديم الخيارات الصحيحة للعملاء.

4 .ثقافة مكان العمل وإعادة تشكيل القوى العاملة: تعتبر التغييرات في القوى العاملة وثقافة مكان العمل مهمة حيث يتحول نموذج المواهب والتركيز على علماء البيانات والمحللين، وبالتالي يتطلب رفع المهارات بين الموظفين، وتتطلب هذه الجهود وقتًا واستراتيجية وأهدافًا وتواصلًا واضحًا.

5 .المنافسة: المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات المالية الجديدة عبر الإنترنت مثل أمازون أو جوجل أو فيسبوك تترك البنوك خارج العملية حيث يتعامل العملاء بشكل مباشر، ومع ذلك، فإن البنوك أكثر أمانًا وتنظيمًا مما يمنحها ميزة إذا أصبحت رقمية.

في حين أن التغلب على هذه التحديات في المراحل الأولية يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، فإن التحول الرقمي يفتح الباب لتحقيق الاستقرار وتأمين مكانة المؤسسة في السوق.

فوائد التحول الرقمي في قطاع التمويل

1 .تجربة عملاء محسّنة: وفقًا لاستطلاع رأي يعتقد 76% من المديرين التنفيذيين للخدمات المالية أن تجربة العملاء هي الأولوية القصوى للتحول الرقمي، العملاء اليوم يتمتعون بالدهاء التكنولوجي ويتوقعون أن تكون العلامات التجارية في المقدمة، يمكن للتحول الرقمي تتبع العملاء وجذبهم وإشراكهم بشكل إيجابي بينما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديم منتجات وخدمات متسقة وشخصية وتقديمها.

2 .تحسين الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات: يؤدي نشر المجموعة الصحيحة من أدوات التحويل الرقمي إلى تبسيط العمليات التشغيلية عن طريق أتمتة المهام اليدوية ودمج البيانات، تساعد مثل هذه المبادرات في توفير الوقت والتكاليف مما يؤدي إلى زيادة الأرباح.

3 .سهولة الوصول إلى البيانات وإدارتها: تساعد جهود التحول الرقمي في جمع وإدارة وتخزين بيانات العملاء الأولية التي يمكن تحليلها لتعزيز ذكاء الأعمال وتحسين النمو.

4 .سرعة العملية والإنتاجية التشغيلية: تعمل الأتمتة دائمًا على زيادة سرعة العملية والإنتاجية عن طريق القضاء على الأخطاء التي يسببها الإنسان، إنه يحسن الدقة في العمليات المتكررة ويمكن أن يحسن بشكل كبير الكفاءات التشغيلية.

5 .القرارات المستندة إلى البصيرة: تتيح التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات تجارية أسرع في أسواق رأس المال، يمكن الآن أن تستند قرارات واستراتيجيات العمل إلى رؤى حسابية مع منتج أو خدمة أكثر تركيزًا على العملاء.



