انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: الأصفر لسانه اتقطع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1110 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: