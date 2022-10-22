انت الان تتابع خبر 55.9 مليون دولار تداولات السوق العقاري القطري بأسبوع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل حجم تداولات سوق العقارات القطري خلال الأسبوع الماضي، نحو 203.5 مليون ريال (55.9 مليون دولار).



وأوضح تقرير التداولات الأسبوعية الصادر، اليوم السبت، عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل القطرية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومشروعات أبراج ومباني متعددة الاستخدامات ومحلات تجارية.



وتركزت عمليات البيع وفقا للتقرير في بلديات العاصمة الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة.



وكان حجم تداولات سوق العقار القطري، قد بلغت خلال الأسبوع قبل الماضي نحو 839 مليون ريال (230 مليون دولار).