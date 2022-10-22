انت الان تتابع خبر أسعار الذهب ترتفع في الأردن - تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت بواقع 20 قرشا للغرام الواحد، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وكما جاء في التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34 دينارا، و32.5 دينارا للشراء.كذلك ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 40.1 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 37.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.3، و27.3 دينارا للشراء.