انت الان تتابع خبر شهادات بنك ناصر الاجتماعي .. اشتري واحدة واستثمر صح ليك ولعيالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الكثير من المواطنين بالبحث خلال الساعات الماضية علي شهادات بنك ناصر الاجتماعي التي يقدمها البنك برئاسة الدكتور نيفين القباج وزير التضامن لعملاءه عن طرق فروعه المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وتعتبر شهادات بنك ناصر الاجتماعي من أعلي الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري لعملائها، والتي سوف نستعرض كافة تفاصيلها في التقرير التالي

هي شهادة اخارية تبلغ مدتها 3 سنوات بلغ نسبة الفائدة فيها 15%بشكل سنوي إلا أنها سوف تصل إلي 14.25% أذا تم صرف العائد بشكل ربع سنوي و14% أذا تم صرف العائد بشكل شهري.

مميزات شهادة الـ15% من بنك ناصر:

1- يتم البدء في احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة

2- يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

3- يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة.

شهادة رد الجميل لكبار السن وأصحاب المعاشات

يصدر بنك ناصر شهادة رد الجميل الخاصة بكبار السن وأصحاب المعاشات بعائد يصل إلي 12.5% سنويًا ولمدة 3 سنوات متواصلة، وهي أيضًا ذات عائد 14.25% شهريا.