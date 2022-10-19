انت الان تتابع خبر سعر طن الارز الشعير اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: نزل جامد يا تجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن الارز الشعير الأ{بعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، انخفاض في الكثير من الأسواق بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد عملية الارتفاع خلال الفترة الماضية حيث وصل بداية موسم الحصاد إلي 11 ألفًا و300 جنيهوانخفضت سعر طن الارز الشعير اليوم على المستوي العالمي، وذلك بعد بدء جلسة تداول في بورصة شيكاغو التجارية وذلك بسبب العقود الآجلة للأرز.

سعر طن الارز الشعير اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: