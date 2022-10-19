انت الان تتابع خبر سعر طن الارز الشعير اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: نزل جامد يا تجار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن الارز الشعير الأ{بعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، انخفاض في الكثير من الأسواق بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد عملية الارتفاع خلال الفترة الماضية حيث وصل بداية موسم الحصاد إلي 11 ألفًا و300 جنيهوانخفضت سعر طن الارز الشعير اليوم على المستوي العالمي، وذلك بعد بدء جلسة تداول في بورصة شيكاغو التجارية وذلك بسبب العقود الآجلة للأرز.
سعر طن الارز الشعير اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022:
1- عريض الحبة بلغ سعر الطن 8850 جنيه.
2- رفيع الحبة بلغ سعر الطن 8700 جنيه.
أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء:
1- الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة” بلغ سعر الطن 12,800 جنيه.
2- الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة”، بلغ سعر الطن 12,000 جنيه
أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء:
بلغ سعر كيلو الأرز 12 لـ 15 جنيهاً