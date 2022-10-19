انت الان تتابع خبر واردات أوروبا من الغاز تتجاوز قدرة محطات الاستقبال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجاوزت الزيادة الكبيرة في واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال قدرة منشآت الاستيراد على استقبال الناقلات القادمة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "إناجاز الإسبانية" لتشغيل خطوط الأنابيب إنها قد تخفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تستقبلها حتى الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل في ظل الانخفاض "الكبير" للطلب الصناعي على الغاز منذ آب الماضي وارتفاع معدلات التخزين ما يقلص المساحة المتاحة لاستيعاب كميات إضافية من الغاز المستورد.



وبحسب بيانات حركة الملاحة التي رصدتها بلومبرج، تتجول ست ناقلات غاز طبيعي مسال حول سواحل جنوب غرب إسبانيا، بينما تنتظر ناقلتان أخريان أمام محطة ميلفورد هيفن في بريطانيا لتفريغ حمولاتها.