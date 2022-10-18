انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: البلطي ملك السوق النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنو

، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأحد.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها بزيادة جنيه 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 92 جنيها. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها. 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها.. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة 3 جنيهات وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.