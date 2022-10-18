انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: حديد عز نزل التراب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأثين حيث وصله سعره إلي 19.70جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17907 جنيهات، بتراجع 52 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18273 جنيهًا، بتراجع 123 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18236 جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1472 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن