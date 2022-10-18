أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: الكباب حلة من 180 جنيه ولفوق

انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: الكباب حلة من 180 جنيه ولفوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر لعام 2022، حالة من الارتفاع عن أسعار أمس السبت، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضية تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 180-200 جنيه للكيلو 2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي من 155 -195 جنيه للكيلو. 3- سعر كيلو اللحمة الجملي 110-130 جنيهًا للكيلو 4- سعر كيلو اللحمة الضأن 180-195 جنيها. 5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 145-185 جنيهًا للكيلو 6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة من180-195 جنيهًا للكيلو 7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 160-180 جنيهًا للكيلو 8- سعر كيلو الكبدة 150-180 جنيهًا للكيلو