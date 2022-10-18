انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022: الأصفر نزل كمان النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1116 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: