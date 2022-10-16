انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022: زيادة بداية من 10 جنيه وأنت طالع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 16 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 110 جنيهات زيادة 10 جنيه. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها، بارتفاع 20 جنيها 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.