انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق وزارة التموين على أزمة أسعار البيض.. مفاجأة وبشرة خير لكل المواطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين بالكشف عن أسباب أزمة البيض وارتفاعه في الأسواق، وهي من أكثر الأشياء التي شغلت بال جميع المواطنين حالياً.

التموين تبشر المواطنين بالحد من ارتفاع أسعار البيض

وكشف خليل أن السبب وراء ارتفاع أسعار البيض هو ارتفاع التكلفة التي تتمثل في أسعار المواد الخام كالأعلاف والطاقة، وأيضاً ابتعاد العديد من المربين عن الإنتاج أثناء هذه الفترة، ولفت الانتباه إلى ضرورة اتخاذ الدولة الكثير من الإجراءات الاستباقية التي تسهل توفير كل السلع بجميع منافذها الحكومية بسعر مناسب، والعمل على ضبط الأسواق والاسعار.

وأرسل المهندس عبد المنعم خليل رسالة طمأنة إلى كل المواطنين، وذلك بأنها سوف تحد من ارتفاع أسعار البيض، وأشار أيضاً إلى أن التموين مستعدة أن تتعاون مع وزارات الزراعة والداخلية والتي تتمثل في منافذ أمان، بأن يتم تقديم البيض في الأكشاك والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تتبع الوزارات بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض

وسجلت أسعار البيض في مصر، اليوم ارتفاعًا قياسيًا حيث وصل لما يلي:

سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة بـ 84.95 جنيه.

وسعر كرتونة البيض الأبيض الأورجانيك وصلت لـ 87.95 جنيه.

وسعر 10 بيضات فقط أورجانيك سجل 46.95 جنيه.

وسعر كرتونة البيض الأحمر الأورجانيك سجلت 94.95 جنيه.

أما سعر كرتونة البيض الأحمر العادي سجلت 89.95 جنيه.