عاجل.. تعليق وزارة التموين على أزمة أسعار البيض.. مفاجأة وبشرة خير لكل المواطنين

رياض - احمد صلاح - قام المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين بالكشف عن أسباب أزمة البيض وارتفاعه في الأسواق، وهي من أكثر الأشياء التي شغلت بال جميع المواطنين حالياً.
سر ارتفاع أسعار البيض وحدوث ازمة بالأسواق
التموين تبشر المواطنين بالحد من ارتفاع أسعار البيض
وأرسل المهندس عبد المنعم خليل رسالة طمأنة إلى كل المواطنين، وذلك بأنها سوف تحد من ارتفاع أسعار البيض، وأشار أيضاً إلى أن التموين مستعدة أن تتعاون مع وزارات الزراعة والداخلية والتي تتمثل في منافذ أمان، بأن يتم تقديم البيض في الأكشاك والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تتبع الوزارات بأسعار مخفضة.
سعر كرتونة البيض
وسجلت أسعار البيض في مصر، اليوم ارتفاعًا قياسيًا حيث وصل لما يلي:
سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة بـ 84.95 جنيه.
وسعر كرتونة البيض الأبيض الأورجانيك وصلت لـ 87.95 جنيه.
وسعر 10 بيضات فقط أورجانيك سجل 46.95 جنيه.
وسعر كرتونة البيض الأحمر الأورجانيك سجلت 94.95 جنيه.
أما سعر كرتونة البيض الأحمر العادي سجلت 89.95 جنيه.