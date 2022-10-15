اسعار البنزين اليوم السبت 15 أكتوبر 2022.. تعرف عليها من هنا قبل اجتماع لجنة التسعير

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات “اسعار البنزين اليوم” محركات البحث خلال الدقائق الماضية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة مع قبل أيام من اجتماع لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول خلال الساعات الماضية.وأعنلت لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول في اجتماعه الربع سنوي السابق عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة تترواح ما ين 50 قرش إلي جنيه مصري كامل في ظل ارتفاع أسعار المنتجات على المستوي العالم بسبب أحدث حرب روسيا على أوركرانيا.
اسعار البنزين اليوم السبت 15 أكتوبر 2022:
1- سعر لتر البنزين 80 يبلغ 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه.
2- سعر لتر البنزين 92 ارتفع إلي 9.25 جنيه بدلًا من 8.75 جنيه
.3- سعر لتر البنزين 95 ارتفع 10.75 جنيه بدلًا من 9.75 جنيه.
4- سعر لتر السولار زاد بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه
سعر طن المازوت اليوم السبت:
وصل سعر المازوت 5000 جنيه للطن لجميع الصناعات عدا أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء ظلت ثابتة عند 4600 جنيه للطن.