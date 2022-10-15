انت الان تتابع خبر اسعار البنزين اليوم السبت 15 أكتوبر 2022.. تعرف عليها من هنا قبل اجتماع لجنة التسعير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات “اسعار البنزين اليوم” محركات البحث خلال الدقائق الماضية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة مع قبل أيام من اجتماع لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول خلال الساعات الماضية.وأعنلت لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول في اجتماعه الربع سنوي السابق عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة تترواح ما ين 50 قرش إلي جنيه مصري كامل في ظل ارتفاع أسعار المنتجات على المستوي العالم بسبب أحدث حرب روسيا على أوركرانيا.

اسعار البنزين اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: