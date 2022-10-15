انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت.. تراجع وقدامكم فرصة عظيمة للشراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض قليلاً سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في كل الأسواق المحلية بشكل مستمر، وهذا ما استقر عليه لما جاء في منتصف التعاملات، ويقدم بجميع الأنواع والاشكال والأحجام المختلفة التي يريدها الكثير من العملاء دائماً.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويشهد الذهب حالياً حالة من الركود الكبير في جميع الأسواق بسبب قلة البيع والشراء بسبب تذبذبه بجميع الأسواق المحلية، وهو الأقرب للتداول في سوق الأصفر سواء المحلي أو العالمي، وجميع الخبراء أكدوا أنه يشهد التغيرات السريعة بجميع الأسواق التي تنتشر بجميع المحافظات.

ويضاف إلى سعر جرام الذهب المصنعية التي يقدرها من يقوم ببيع المعدن الأصفر بشكل مستمر، وهي التي تكون ما بين 60 لـ 90 جنيهاً، وهذا يكون على كل الجرامات وخاصة 21 الأكثر انتشار وتداول في كل المحافظات، ويريد شرائه الكثيرين ممن يريدون الحصول عليه وعلى الكثير من الأنواع المختلفة.

– سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات منتصف اليوم 1274 جنيهاً.

– سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية 1115 جنيهاً.

– سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 خلال التعاملات المسائية 956 جنيهاً.

– سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8920 جنيهاً.

– سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 1653 دولاراً.