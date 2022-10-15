بعد الإعلان عن رفعها .. اشتري شهادات العز واكل الوز ثلاثية الآجل بفايدة تصل إلى 15%

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رياض - احمد صلاح - قامت الكثير من البنوك العامة في السوق المصري برفع أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمارية ذات الثلاثة سنوات أو ما يطلق عليها شهادات الادخار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك جذب السيولة عن طريق بيع هذه الشهادات.وفي هذا السياق تطلب بعض الآراء المصرفية البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله برفع أسعار الفائدة الشهادات الاستثمارية إلي 20% وذلك بسبب ارتفاع معدل التخضم في بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

في التقرير التالي سوف نكشف عن أسعار الشهادات الاستثمارية ذات الثلاثة سنوات في البنوك المصرية:

بنك المشرق:

الشهادة الثلاثية: تصرف سعر فائدة 15% سنويا، وتبلغ مدها 3 سنوات ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضافتها ويتم صرف عائدها بشكل شهري.

بنك ناصر الاجتماعي:

يصدر نوعين من الشهادات وهما :

شهادة ثلاثية: بسعر عائد 15% يصرف العائد سنويا، أو 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% سنويا يصرف شهريا.

شهادة ثلاثية (رد الجميل) لكبار السن: بسعر عائد 15.25% يصرف العائد سنويا، أو 14.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% يصرف شهريا.

شهادات ثلاثية من البنك الأهلي:

تصدر عن البنك الأهلي تبلغ مدتها 3 سنوات وتبدأ عملية شرائها من 1000 جنيه ومضاعفتها وتصرف بعائد شهري بقيمة 14%،ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء ولا يمكن استرداد قيمتها قبل 6 أشهر.

الشهادة أميرالد الثلاثية:

تصدر عن البنك العربي الأفريقي الدولي وتبلغ مدتها ثلاثة سنوات وبسعر فائدة تتراوح 14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا كما يوجد عائد شهري لكن بفائدة 13.75% سنويا ويبدأ شرائها بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

شهادة القمة:

تصدر عن بنك مصر، حيث يبلغ سعر الفائدة على هذه الشهادة عليها 14% ويتم صرفها بشكل شهري أو سنوي، وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ قيمة شرائها من 1000 ومضاعتها.

الشهادة الثلاثية المتميزة:

يقدمها البنك الأهلي الكويتي، حيث يبلغ سعر الفائدة على هذه الشهادة عليها 14% ويتم صرفها بشكل شهري أو سنوي، وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ قيمة شرائها مليون جينه شهرياً

بنك البركة مصر:

يصدر البنك شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات: سعر العائد 14% سنويا ويصرف بشكل شهري.

بنك التعمير والإسكان:

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنوية ودورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية.

بنك cib:

يصدر البنك شهادة ثلاثية بسعر فائدة 14% سنوية ودورية صرف العائد الشهرية، و13.5% سنويا ودورية صرف العائد ربع السنوية.

البنك المصري لتنمية الصادرات:

يصدر البنك شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14% سنويا يصرف سنوي.

البنك التجاري الدولي CIB :

شهادة ثلاثية: يقدم فائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

بنك أبوظبي التجاري مصر:

شهادة أموالي الثلاثية: تتراوح سعر الفائدة بين 13.5% لدورية صرف عائد شهري، و13.6% دورية صرف عائد ربع سنوي، و13.75% دورية صرف عائد نصف سنوي.

البنك الأهلي الكويتي :

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

بنك QNB الأهلي:

يصدر البنك شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا، دورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا ودورية صرف العائد ربع السنوية.

بنك المشرق

يصدر البنك شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك HSBC:

يصدر البنك شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد