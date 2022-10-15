انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: زيادة 300 جنيه في الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأعلاف اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر لعام 2022، حالة من الارتفاع في الكثير من الأسواق بجمهورية مصر العربية بنحو 300 جنيه للطن وذلك بسبب انعدام المعاملات الاستيرادية التي يتم الإتيان بها من العديد من دول الخارج.وترتفع أسعار الأعلاف اليوم على الرغم من بداية حل مشكلة توفير السيولة الدولارية اللازمة لعمية الاستيراد عن طريق فتح اعتمادات مستندية خلال الفترة القليلة القادمة.

أسعار الأعلاف اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: