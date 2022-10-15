انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: البلطي عامل خناقة في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 15 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الجمعة.

أسعار الأسماك اليوم السبت 15 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 64 جنيها 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها،. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.