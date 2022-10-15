انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: الحديد الاستثماري عدي الـ18 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.70جنيه

أسعار مواد البناء اليوم السبت 15 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18006 جنيه. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18328 جنيهًا. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18236 جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 14568 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن