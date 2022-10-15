انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 : عيار 21 فرح العريس والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 750جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 960 جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1120 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1280 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8944 جنيهاً. أسعار الذهب اليوم عالميًا: وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الجمعة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1120 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.