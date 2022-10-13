انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022: حديد عز بقي معلم السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.64جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17900 جنيه، بتراجع 22 جنيهًا. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18328 جنيهًا، بزيادة 58 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18236 جنيهًا، بتراجع 39 جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 14568 جنيهًا، بزيادة 17 جنيهًا 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن