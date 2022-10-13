انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : عيار 21 مش ناوي خير للعرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1118 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 745.25 جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 958.25 جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1118 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1277.75جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8944 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه