انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: البلطي نزل 2 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأثنين.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: