انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: خناقة كبيرة بين الحديد والأسمنت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.64جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: