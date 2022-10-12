انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: خناقة كبيرة بين الحديد والأسمنت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.64جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17922 جنيهًا، بتراجع 11 جنيهًا.
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18270 جنيهًا، بزيادة 34 جنيهًا
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18236 جنيهًا، بتراجع 39 جنيهًا.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1451 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن