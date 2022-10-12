انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: الجملي أقل من 120 جنيه هات 2 كيلو للعيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12 أكتوبر لعام 2022، حالة من الارتفاع عن أسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: