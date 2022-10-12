انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: الأصفر دخل موسوعة جينيس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1127جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: