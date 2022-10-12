انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: الأصفر دخل موسوعة جينيس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1127جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 753.48جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 966جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1127جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1288جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8912 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه