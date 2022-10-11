انت الان تتابع خبر أسعار الذهب تستقر محلياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار بيع الذهب في السوق الأردني على انخفاض يوم امس، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة صباحا.



ووصل سعر بيع غرام الذهب 21، الأكثر رغبة بين المواطنين، 34،30 دينارا، لغايات شراء المواطنين من محال الصاغة، و32،80 لغايات البيع.



فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 18،24 لغايات شراء المواطنين من محال الصاغة عند 40،40 و30،60 على التوالي.