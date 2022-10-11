انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022: حديد عز بقي ملطشة السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.61جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022: