انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022: طلع فوق تاني يا عريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1095جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: