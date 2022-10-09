انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022: زي سعر امبارح مفيش اختلاف والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 9 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.
أسعار الأسماك اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 37 جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 190جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها،.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84جنيها
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.