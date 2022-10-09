انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 : الفراخ تعبت من السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم السبت والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 40 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 43 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:69 جنيهًا، وسجل 75 جنيها للمستهلك

2- كرتونة البيض الأحمر “85جنيها للمستهلك.

3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا، ووصل لـ 77 جنيها للمستهلك