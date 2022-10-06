انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022: زيادة 6 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.
أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 37 جنيها يزيادة 4 جنيهات
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 190جنيها بزيادة 5 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بانخفاض 15 جنيه.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84جنيها، برتاجع 6 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .