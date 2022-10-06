أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022: زيادة 6 جنيه

أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 37 جنيها يزيادة 4 جنيهات 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 190جنيها بزيادة 5 جنيهات 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها. 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بانخفاض 15 جنيه. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84جنيها، برتاجع 6 جنيهات وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.