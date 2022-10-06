أسعار اللحوم اليوم الخميس 6أكتوبر 2022: البتلو بـ180 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الخميس 6أكتوبر 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 180-200 جنيه للكيلو 2 سعر كيلو اللحمة البقري البلدي من 155 -195 جنيه للكيلو. 3- سعر كيلو اللحمة الجملي 110-130 جنيهًا للكيلو 4- سعر كيلو اللحمة الضأن 180-195 جنيها. 5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 145-185 جنيهًا للكيلو 6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة من180-195 جنيهًا للكيلو 7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 160-180 جنيهًا للكيلو 8- سعر كيلو الكبدة 150-180 جنيهًا للكيلو

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 أكتوبر لعام 2022، حالة من الارتفاع عن أسعار أمس الأربعاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.