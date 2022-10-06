أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022: الفراخ زادت 4 جنيه مرة واحدة

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الخميس والتي هي كما يلي

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية