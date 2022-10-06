أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : الأصفر فاق يوم الأجازة

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 725.4 جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 930 جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1080 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1240 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8912 جنيهاً. أسعار الذهب اليوم عالميًا: وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، عقب التراجع المفاجئ في أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1080 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.